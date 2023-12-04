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Antalya'da Kayıp Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

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Antalya'da 4 gündür kayıp olan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.

Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Damla Durgun (17), 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmedi. Kızlarını aramaya çıkan aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Damla Durgun, ekipler tarafından aransa da bir sonuç alınamadı. Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova'da kıyıda bir ceset olduğunu gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hareket eden ekipler, kadın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile dövmeden teşhis etti

Ekipler cesedin kayıp olarak aranan Damla'ya ait olabileceği ihtimali üzerine aileye haber verdi. Dün akşam saatlerinde morga gelen ve kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmesinden teşhis eden aile, adeta yıkıldı. Bugün ise aile cenazeyi teslim almak üzere baba Aziz ve anne Dilek Durgun morga geldi. Cenaze anne ve babanın gözyaşları arasında teslim alındı. Ayakta durmakta zorlanan anne ve baba yakınlarının kollarında güçlükle ayakta kaldı. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya Aile Adli Tıp Cinayet Sahil Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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