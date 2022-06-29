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Antalya'da dron destekli motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da dron destekli motosiklet denetimi

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli motosiklet denetiminde 34 motosiklet sürücüsüne 19 bin 500 TL ceza uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli motosiklet denetiminde 34 motosiklet sürücüsüne 19 bin 500 TL ceza uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde trafik kazalarını, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak" amacıyla dron destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Finike ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan denetimde, ihbar üzerine yüksek gürültü ile çevreye rahatsızlık veren sürücüler önce dron ile tespit edildi, daha sonra kara ekiplerince yakalanmıştır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 34 motosiklet sürücüsüne 19 bin 500 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Antalya Finike 3. Sayfa Haberler

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