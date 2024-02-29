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Antalya'da Apartman Yangınında Köpek Kurtarıldı, Kedi Telef Oldu

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Antalya'da bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangında bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kedi telef oldu. Yangın sırasında evinin önüne gelen bir kadın ise sinir krizi geçirip kaskını etrafa vurdu. Yangının boyutu ise en az 50 bin TL masraf gerektirecek şekilde olduğu belirtildi.

Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katındaki dairede aspiratöründen çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evdeki bir köpek itfaiye ekiplerince son anda kurtarılırken, 1 kedi ise telef oldu. Motosikletiyle evinin önüne gelip yangın olduğunu gören kadın ise sinir krizi geçirip kaskını etrafa vurdu.

Yangın, dün Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kiracı olarak oturan Barış Yalçın Köksal yemek yaptığı sırada aspiratörden kaynaklı yangın çıktı. Köksal kendini dışarıya atarken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada evdeki köpeklerden birisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken bir kedinin ise telef olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında çalışan ve olayı duyup adrese motosikletiyle gelen İlknur Köksal ise sinir krizi geçirip kaskını etrafa vurdu. Daire sakini kadın, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

"En az 50 bin TL masrafımız var"

Yangının boyutu ise gündüz ortaya çıktı. Mutfak kısmında ocak bölümünün yanarak küle döndüğü görüldü. Yangının mutfak kısmından çıktığını belirten gözü yaşlı İlknur Köksal, "Eşim ocakta sanırım yağı unutuyor. Ben işteydim, komşular haber verdi. Kedimiz telef oldu. Şoka girdim. Kurye olarak çalışıyorum. Nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şu an bu zararı karşılayabilecek miyiz bilmiyorum. Her yer boya olacak. En az 50 bin TL masrafımız var" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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