Antalya'da 19 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 kilo 745 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirip, piyasaya süreceğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, çuvallar içerisinde 19 kilo 745 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nden gözaltına alındı.