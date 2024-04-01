Ankara Maltepe'de Yıkım Sırasında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Başladı
Ankara'nın Maltepe semtinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan göçükte bir kişinin molozların altında kaldığı iddiasıyla kurtarma çalışmaları başladı. - ANKARA
Ankara'nın Maltepe semtinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan göçükte bir kişinin molozların altında kaldığı iddiasıyla kurtarma çalışmaları başladı. - ANKARA
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