Ankara İtfaiye Meydanı'nda Yıkım Başladı, Esnaf Mağdur

Ankara'nın simge noktalarından İtfaiye Meydanı'ndaki iş yerlerinde yıkım başladı. Esnaf mağduriyet yaşadığını belirterek yıkıma tepki gösterdi.

Ankara'da "İtfaiye Meydanı" olarak da bilinen Altındağ ilçesindeki Temiz Sokak'ta yıkım çalışmaları başladı. Sokak üzerindeki dükkan sahipleri ise, herhangi bir resmi tebligat yapılmadan iş yerlerinin boşaltılmak istendiğini iddia ederek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. İşletme sahipleri, yıkımın hem kendi geçimlerini hem de Ankara halkını olumsuz etkileyeceğini belirterek destek talep etti.

"Tapusu yok ama 70 yıldır buranın sahibiyiz"

İtfaiye Meydanı'nda 70 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mehmet Dağkolu, amcasının yaptığı dükkanı yıktıklarını ifade ederek, "Geçen hafta salı günü bildiri yaptılar, bugün yıktılar. Biz mağduruz, devletten yardım istiyoruz. Yerimize göre bir yer versinler. Tapusu yok ama 70 yıldır buranın sahibiyiz. Ekmek yiyoruz burada. Çoluğumuz çocuğumuz var. Aniden oldu, bize daha önce yazı gelmedi. Direkt geldiler, sizin buraya yol gözüküyor dediler ve yıktılar. Elimizde bir sürü malımız var. Malımı aldım depoya koydum. Çöp içinde kaldım şu anda. Devletten yardım istiyorum yol göstersin bana" dedi.

"5-6 daire alınacak para verilmiştir buraya"

Dükkanı yıkılan diğer iş yeri sahibi Şaban Yalçın ise, 60 yıldır bu dükkanda olduğunu kaydederek, "O zamandan beri yıkılacak denildi ama bir şey olmadı, sonunda yıkıldı. Bize 1-2 ay önce ne tebligat geldi ne de başka bir şey geldi. Hiç müsaade bile vermiyorlardı. Malı toplamak için 5 gün müsaade verdiler. 5 gün sonra da geldiler, yıktılar. O zamanın parasıyla 5-6 daire alınacak para verilmiştir buraya. Sadece tapusu yok. Mağduruz, malları götürüp depoya koyduk. Ne olacak o mallar onu da bilmiyorum" diye konuştu. - ANKARA