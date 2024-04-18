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Ankara Emniyet Müdürlüğü Ulus Gençlik Parkı Civarında Şüpheli Paket Uygulaması Yapacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Gençlik Parkı civarında güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Vatandaşların paniğe kapılmaması önemle vurgulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ulus Gençlik Parkı civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulus Gençlik Parkı civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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