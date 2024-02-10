Ankara'da otobüste bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi otobüste tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. (45), 334 numaralı Kızılay-Zirvekent otobüsünde kim olduğunu bilmediği birisi ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından şüpheli, B.A.'yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı B.A. hastaneye kaldırılırken Mamak İlçe Emniyet ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - ANKARA