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Ankara'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Ankara'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, H.K. (17) ile Y.K. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., bıçakla saldırdığı Y.K.'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs ise suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının olayda kullanıldığı iddia edilen bıçakla sosyal medyada görüntüsü ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı Ankara Olaylar Suç 3. Sayfa Haberler

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