Ankara'da 1600 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ankara'da, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1600 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.S'nin Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 500 sikke ile 100 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 1600 adet eser ele geçirilirken C.S. hakkında adli işlemlere işlemlerin sürdüğü belirtildi. - ANKARA