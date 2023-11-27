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Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ'a acil iniş yaptı

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3. Sayfa Haberleri
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Ankara-Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcular, Elazığ'dan Diyarbakır'a karayolu ile gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır AnadoluJET Elazığ Ulaşım Havacılık 3. Sayfa Haberler

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