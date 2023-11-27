Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ'a acil iniş yaptı
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Ankara-Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcular, Elazığ'dan Diyarbakır'a karayolu ile gönderildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa