Ankara-Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ'a acil iniş yaptı

Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcular, Elazığ'dan Diyarbakır'a karayolu ile gönderildi. - ELAZIĞ