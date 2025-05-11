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Amasya'da Yaşlı Adamın 2 Milyon TL Değerinde Altınları Çalındı

Amasya'da Yaşlı Adamın 2 Milyon TL Değerinde Altınları Çalındı
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Amasya'da 73 yaşındaki O.Ö.'nün evinden çelik kasa içinde bulunan 2 milyon TL değerindeki altınlar çalındı. Polis, kasanın bulunduğu yerin 15 kilometre uzağında olması üzerine yaşlı adamın torununu ve iki akrabasını gözaltına aldı. Altınlar ve kasa sahibine teslim edildi.

Amasya'da yaşlı adamın evinden içinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Polisin yaptığı araştırmada spiralle kesilmiş çelik kasa 15 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulunurken, yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. (73) geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti. Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi'ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.

Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hrsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Damat K.D., basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna cevap vermedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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