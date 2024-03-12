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Amasya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 56 Bin Dolu Makaron ve 65 Kilo Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan adreste 56 binden fazla dolu makaron ve 65 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin kaçak sigara üretilen adrese düzenlendiği operasyonda 56 binden fazla dolu makaron ve 65 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Suluova ilçesinde yaşayan İsmail Ç.nin dolumu yapılmış makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

56 bin 100 dal dolu makaron, 65 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 281 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 15 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail Ç, hakkında kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suluova Amasya Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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