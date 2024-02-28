Amasya'da 13 Afgan Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin bir kamyonda yaptığı aramada 13 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kamyonun sürücüsü ve sahibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine Van'dan İstanbul yönüne doğru giden bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu.

İnceleme sonrası kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet D. ve kamyon sahibi Murat A. tutuklandı. - AMASYA