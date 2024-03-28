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Alzheimer hastası kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 6. kat balkonundan düşen alzheimer hastası yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi Seyyid Harun Bulvarında bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 6. katında oturan alzheimer hastası 70 yaşındaki Hatice A., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hatice A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hatice A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydişehir Konya Olay Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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