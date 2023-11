Alanya'da Para Dolu Çanta Çalıp Kaçan Motosikletli Çarparak Öldürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Dmytro C., BO 1180 EH plakalı cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada, başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi. Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı gasbedip, 07 BLH 180 plakalı motosikletle kaçtı, Dmytro C. de peşlerine düştü. Dmytro C. Takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu.

Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.