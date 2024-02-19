Alanya'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri sonucunda çakar kullanan 2 araca 19 bin 317 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde çakarlı araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 araç kontrol edildi. 2 araca ilgili trafik kanun maddeleri gereği toplam 19 bin 317 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA