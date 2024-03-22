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Akşehir'de Uyuşturucu Madde Taşıyan Şüpheli Yakalandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile ilçeye uyuşturucu madde getiren 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarda, bir kişinin Afyonkarahisar'dan otobüs ile Akşehir'e uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Narkotik ekibi yaptığı çalışmalarda şüphelinin kimliğini ve geleceği otobüsü belirledi. Afyonkarahisar istikametinden gelen otobüsü D-300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduran narkotik ekibi, H.D. isimli şüpheliyi otobüste gözaltına aldı. H.D.'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulan narkotik ekibi, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüpheli H.D.'nin valizinde arama yaptı. Aramada 11 gram esrar ile 64 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekibi şüpheli H.D. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yaptı. İşlemleri tamamlanan şüpheli H.D. çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Akşehir Konya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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