Aksaray'da zehir tacirlerine şok operasyon: 12 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 9 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 2,5 kilo metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 12 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin izini süren NSM ekipleri, isim ve adresleri tespit edilen 12 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak 1 hafta gerçekleştirilen takip sonucu yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda 2,5 kilogram metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap, 475,25 gram sentetik kannabinoid, 245,43 gram skunk, 130 adet ecstasy hap, 4 adet tabanca, 67 adet fişek ele geçirdi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen 42 bin 100 TL, bin 625 EURO ve 30 İran Riyali ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından 12 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.