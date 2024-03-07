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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarında şüphe üzerine bir otomobilin sürücüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücünün hızla kaçması üzerine polisler peşine düştü. E-90 karayoluna çıkıp önce Nevşehir yoluna daha sonra da Çiftlik Mahallesi istikametine kaçan sürücü, ekiplerin anons etmesi üzerine Aksaray emniyetini alarma geçirdi. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine kaçan sürücü burada boş bir arazinin duvarına çarptı. Kaza sonucu yakalanan İsmail D. (36) isimli sürücü gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Araçta bulunan Döne K. isimli kadın da küçük çocuğuyla birlikte polis aracına bindirilerek koruma altına alındı. Şüphelinin yapılan kontrol ve sorgulamasında uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken dur ihtarına uymamak, ters şeritten gitmek ve kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Aksaray Gözaltı Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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