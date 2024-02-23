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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

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Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 kilo metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 9 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 2,5 kilo metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin izini süren ekipler, isim ve adresleri tespit edilen 12 şahsı takibe aldı. Bir hafta sünren teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 ayrı adrese baskın düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda 2,5 kilogram metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap, 475,25 gram sentetik kannabinoid, 245,43 gram skunk, 130 adet ecstasy hap, 4 adet tabanca, 67 adet fişek ele geçirdi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen 42 bin 100 TL, bin 625 euro ve 30 İran riyali ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından 12 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Aksaray Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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