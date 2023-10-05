Aksaray'da Şüpheli Otomobilde Kendini Kilitledi

Aksaray'da yabancı uyruklu bir şahsı gasp ettiği iddiasıyla polis ekiplerince otomobili durdurulan şüpheli araca kendini kilitledi. 1 saat boyunca ne polise, ne anne ve babasına kapıyı açmayan şüpheli avukatı gelince ikna olup araçtan çıktı.

Aksaray'da yabancı uyruklu bir şahsı gasp ettiği iddiasıyla polis ekiplerince otomobili durdurulan şüpheli araca kendini kilitledi. 1 saat boyunca ne polise, ne anne ve babasına kapıyı açmayan şüpheli avukatı gelince ikna olup araçtan çıktı.

Olay, Taşpazar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Gaffır T. (29) polisi arayarak bir şahsın telefonunu alarak kendisini gasp ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bir süre sonra ihbara konu olan Muhammet Can K. (30) isimli şahsı 68 BT 226 plakalı araçla Taşpazar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtan inmeyen şahıs camları kapatıp kendini araca kilitledi. Polis ekipleri şahsı indirmek için uzun süre çaba sarf ederken şahsın kapıları açmaması üzerine durum anne ve babasına bildirildi. Olayı haber alan anne ve baba olay yerine gelerek aracın başında oğlunu ikna etmeye çalıştı. Anne ve babasına da kapıyı açmayan Muhammet Can K. avukatının gelmesini istedi. Bunun üzerine polis ekipleri hemen avukata haber verildi. Bir süre sonra gelen avukat şahsı kısa sürede ikna ederek araçtan indirdi. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - AKSARAY