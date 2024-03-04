Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aksaray'da sahte içki yapıp piyasaya süren 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan aramada litrelerce sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığa yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Güzelyurt ve Gülağaç ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirledikleri 2 şahsı ve ikametlerini takibe aldı. 6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri 2 ayrı müstakil eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, E.B. ve Ş.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müstakil ikametlerde yapılan aramalarda bahçelerde 3 bin 200 litre sahte rakı, 100 litre sahte şarap, 50 litre sahte viski ve 1 adet sahte alkol imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY