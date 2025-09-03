Haberler

Aksaray'da İnşaatta Kurşunlama Olayı: İki İşçi Kardeş İşten Çıkarılan Taşeron Yetkilisine Saldırdı

Aksaray'da İnşaatta Kurşunlama Olayı: İki İşçi Kardeş İşten Çıkarılan Taşeron Yetkilisine Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da, işten çıkarılan iki işçi kardeşin alacak meselesi yüzünden taşeron firma yetkilisine ateş açması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda, söz konusu taşeron firmadan alacakları olan kardeşlerin kurşunları sebebiyle hiç ilgisi olmayan bir başka işçi de yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakaladı ve tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da inşaatta çalışan ve birkaç gün önce işten çıkarılan iki işçi kardeş, paralarını alamadıkları taşeron firma yetkilisine kurşun yağdırdı. Taşeron firma yetkilisi yaralanırken, olayla hiç ilgisi olmayan iş yerindeki bir başka işçi de seken kurşunun isabet etmesi sonucu vurularak yaralandı.

Olay, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi U8 blokta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taşeronluk yaparak işçi çalıştıran Erdal P. (40), malzeme almaya geldiği dükkanda birkaç gün önce işten çıkardığı Yusuf ve Dünyamin B. kardeşlerle karşılaştı. Burada taşeron firma işletmecisi Erdal P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kardeşin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce kardeşlerden Yusuf B. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak taşeron firma yetkilisine ateş açtı. Açılan ateşte taşeron firma yetkilisi Erdal P. yaralanırken, açılan ateşte seken kurşun iş yerinde çalışan ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan Yunus Ö.'ye isabet etti. Silah seslerini duyan diğer esnaf durumu hemen 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan incelemede araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlenen iki kardeş Aksaray - Ankara kara yolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Hacı Berat Bektaş, "Altımızda çalışmış olan taşeron firma kendi altında çalıştırdığı elemanlara parasını ödemediğinden dolayı taşeron firma sahibini gelip dükkanda kurşunluyor. Olayın bizimle hiçbir alakası yoktur" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Son paylaşımını yoruma kapatmadığına pişman ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.