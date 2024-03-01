Aksaray'da elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yaralandı

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Kaza, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi Büyük Bölcek Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesinden Taşpazar Mahallesine giden Emre Y. (35) yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarpmamak için elektrikli bisikletin yönünü değiştirmek istedi. Kayan elektrikli bisikletten düşen sürücü sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY