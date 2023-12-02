Aksaray'da çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı

Aksaray'da tüfekli kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 grup arasında çakın tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 4156. Sokakta bulunan Fatih Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar ile Kaan K. ve Onur K. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği belirsiz şahıslar 2 arkadaşa tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 arkadaş yaralanarak yere yığılırken olaya şahit olan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kaan K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri tüfeği de olay yerine atıp kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.