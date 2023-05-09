Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aksaray'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ablası B.Ç.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen N.C.T. (26) ile tartışan O.Ç., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak N.C.T.'yi göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı olayda yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken O.Ç. hızla olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY