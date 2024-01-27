Akhisar'da yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 9 kişi yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Asayiş Timlerinin suçla mücadelesi devam ediyor. Son bir haftada yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 satır, 9 şarjör, 263 fişek, 5 kaçak cep telefonu, 2.5 litre kaçak rakı, 469 paket kaçak sigara, 6.5 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan suç eşyaları hakkında idari para cezaları uygulanırken, 9 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA