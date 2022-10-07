Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı Aracını gasp etmek isteyen avukatın tacizine uğrayan Tuğba Kösüre: "İnsanlık görevi olarak yardım etmek istedim ama tacize uğradım" Denizli'de akan trafikte boylu boyunca yola uzanan avukat, kendisine...

Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı

Aracını gasp etmek isteyen avukatın tacizine uğrayan Tuğba Kösüre:

"İnsanlık görevi olarak yardım etmek istedim ama tacize uğradım"

DENİZLİ - Denizli'de akan trafikte boylu boyunca yola uzanan avukat, kendisine yardım etmek için aracından inen kadın direksiyon eğitmenine dehşeti yaşattı. Aracı garp edilmek istenen aracını kurtarmak isterken tacize uğrayan kadın eğitmen, madde etkisinde olduğu iddia edilen avukatın elinden mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen avukat F.K. (35), sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerini verdiği Ali Marım Bulvarı'nda yola atlayarak araçların önünü kesmeye başladı. Eğitim araçlarının yanı sıra yolu kullanan diğer araçların sürücülerine de zor anlar yaşatan F.K., tacizlerini daha da ileriye götürerek boylu boyunca yolun ortasına uzandı.

Yardım etmek isterken dehşeti yaşadı

Öğrencisini almak için başlangıç noktasına girmekte olan direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, önce eğitim alanındaki flamaları fırlatan ardından ise aracın önüne atlayan F.K.'ya zarar vermemek için frene bastı. İlk başta engelli bir birey olduğunu düşündüğü F.K'ya yardım etmek için park ettiği aracından inen direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Kösüre, ekiplerin bölgeyi kolay bulması için 50 metre ilerideki okulun tabelasını öğretmeye gitmesini fırsat bilen F.K., park halindeki araca binerek kaçırmaya çalıştı. Durumu fark edince koşarak aracına geri binen Kösüre, eğitim aracındaki diğer pedalları kullanarak aracı durdurmayı başardı. Aracın kontağını sökmeye çalışan Kösüre'yi elle taciz eden F.K., daha sonra kadın eğitmenin arka koltuktaki çantasını yöneldi.

Aracın içerisinde devam eden boğuşmayı fark eden diğer eğitmenler, Tuğba Kösüre'nin yardımına koştu. Zorla araçtan indirilen F.K., tekrardan yolun ortasına uzandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan F.K., kadın direksiyon eğitmeninin şikayetçi olması üzerine ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Avukat F.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Aracımı gasp etmeye çalıştı, kaçırmaya çalıştı"

Direksiyon Usta Öğreticisi Tuğba Kösüre, "Başlangıç noktasına doğru inerken yolun ortasında bir kişi giden araçların önüne atlıyordu. Ben ilk önce akıl sağlığı yerinde olmayan birisi olduğunu düşündüm. Benim önüme atladığında aracımı emniyet şeridine park ettim. Hemen emniyet güçlerine haber verdim. Yakınımızdaki okulun ismini belirterek adres verdim. Okulun ismini okuduktan sonra aracıma binmek ve eğitimime devam etmek istedim. O sırada yol kenarında bulunan flamalarımızı yolun ortasına fırlattı, beni itip tekme attığı aracıma doğru yöneldi. Aracımın üzerinde anahtar bırakmazdım ve direksiyona birden geçtiği sırada aracımın sağ tarafına geçerek arabaya atladım. Anahtarı almaya çalıştığım sırada beni tekrardan itekledi, darp olayımız oldu. Aracımı gasp ederek kaçırmaya çalıştı. Aracın içerisinde beni taciz etmeye çalıştı. Arka koltukta bulunan çantama doğru yöneldi. Bu sırada kargaşa içerisindeyken aracın anahtarını alarak kendimi dışarıya attım. Yoldan geçen araçlara, öğretmen arkadaşlara 'yardım edin' şeklinde imdat çağrısında bulundum. Ben sadece insanlık görevi olarak yardımda bulunmak istedim. Kendisinin avukat olduğunu öğrendik. O an yaşadığım korkuyu üzerimden atamadım. Tekrardan buraya gelip saldıra bilme korkusu var" dedi.

"Cinnet geçirmiş durumdaydı ve avukat olduğunu öğrendik"

Mesai arkadaşını kendi aracının önüne de atlayan F.K.'nın elinden kurtaran usta öğreticisi Serkan Erdal ise "Hocamızın bağırdığını, yardım çığlıklarını duyunca biraz daha yavaşladım. Avukata doğru yönelmeye başladım. O sırada önce önüme atladı ve kollarını açarak trafiğin tam ortasında son anda durabildik. Benim aracımın olduğu tarafa gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Araç dışarıdan açılmadığı için yumruk ve tekme atmaya başladı. Gaz verip ilerlemek isteyince aracın kapı kolu elinde kaldı. Muhtemelen uyuşturucu kullandığını düşünüyoruz. Normal bir davranış sergilemedi, cinnet geçirmiş durumdaydı. Kendi avukatım aracığıyla öğrendiğimde kişinin avukat olduğunu öğrendik. Başka olaylarda yaşadığını, uyuşturucu bağımlılığının olduğu, kendi bürosunu yakmaya çalıştığı iddia edildiğini duyduk. Bu duruma üzüldük, nereden bu yola geldi, insanlara zarar vermeye çalıştı bunu da bilmiyoruz ama çok büyük bir durumu zor atlattık" diye konuştu.

Öte yandan kadın direksiyon eğitmenine dehşet dolu anlar yaşatan avukat F.K.'nın bölgeden geçen araçlara yönelik gerçekleştirdiği taciz ve boylu boyunca yolun ortasına uzandığı anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.