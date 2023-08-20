AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın oğlu kazada yaralandı

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Muhammet Ali Arslan ile arkadaşı Gökhan K.'nin bulunduğu motosiklet 34 FG 8938 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Muhammet Ali Arslan ile arkadaşı Gökhan K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralılardan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK