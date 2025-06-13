AJet, İsrail'in Saldırısı Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında AJet, İran, Irak ve Ürdün'e olan seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'a kadar iptal etti. Güvenlik endişeleri sebebiyle bölgedeki hava ulaşımı olumsuz etkileniyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından AJet, İran, Irak ve Ürdün'e yapacağı seferleri 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'a kadar iptal etti.

Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üstgeçişinde olan Ortadoğu seferleri ise ilgili hava sahasının kullanılmadan yapılması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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