Ağrı'da taşımalı eğitim servisleri denetlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, taşımalı eğitim kapsamında okullarına giden öğrencilerin güvenliğini sağlamak için servis araçlarını denetledi. Denetimlerde servis araçlarının yasal ve teknik şartlara uygunluğu, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları ve öğrencilerin emniyet kemerlerini takıp takmadıkları incelendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, taşımalı eğitim kapsamında okullarına giden öğrencilerin güvenliğini sağlamak için servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde servis araçlarının yasal ve teknik şartlara uygunluğu, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları ve öğrencilerin emniyet kemerlerini takıp takmadıkları incelendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, taşımalı eğitim servislerinin kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Kökrek, "Taşımalı eğitim servisleri, öğrencilerimizin okullarına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayan önemli bir hizmettir. Bu hizmetin aksamaması ve sorunsuz yürümesi için servis araçlarını periyodik olarak denetliyoruz. Servis araçlarının işaret ve ilk yardım malzemeleri, kış lastiği, gerekli evraklar ve emniyet kemerleri gibi yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmasını bekliyoruz. Ayrıca servis araçlarına kapasitesinden fazla öğrenci bindirilmemesi ve öğrenci dışında başka insanların servise bindirilmemesi konusunda servis şoförlerini bilgilendiriyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de servis araçlarının trafik kurallarına uygun hareket etmeleri, hız limitlerine riayet etmeleri ve güzergah dışına çıkmamaları konusunda denetimlerini sürdürdüklerini kaydetti. Ekipler, servis araçlarında eksiklik veya kusur tespit edilenlere gerekli yaptırımları uyguladıklarını ve öğrencilerin güvenliği için titizlik gösterdiklerini ifade etti.

Denetimlerin ardından servis araçlarına binen öğrenciler, okullarına doğru yola çıktı. Öğrenciler, servis araçlarının denetlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Öğrenciler, servis araçlarında emniyet kemerlerini takmaya dikkat etmeye devam edeceklerini belirttiler. - AĞRI