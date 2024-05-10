Ağrı'da Firari 2 Şahıs Yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde, JASAT'lar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 4 Yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A isimli şahıslar Doğubayazıt ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI