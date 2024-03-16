Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda gece vakti yağma suç kaydı ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada gece vakti yağma suç kaydı ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR