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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası 42 adet uyuşturucu hapla yakalandı. Şahsın üst aramasında 42 adet uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası 42 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası ile M.Y.'nin peşine düşen ekipler şüpheliyi düzenlendikleri operasyonla yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 42 adet uyuşturucu hap ve peçeteye emzirilmiş 6 içimlik bonzai isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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