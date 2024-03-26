Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri Şüpheli Araçta Tabanca ve Fişek Buldu

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri şüphe üzerine yaptıkları aramada bir adet tabanca ve fişeklerini ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri Afyonkarahisar'ın işlek caddesi Yukarı Ambaryolu'nda durumundan şüphe ettikleri bir aracı durdurdular. Ekipler M.A., isimli şahsın kaba üst yoklamasında ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR