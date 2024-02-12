Afyonkarahisar'da kaçak kazı ile define arayacak 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı ile define arayacak 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazıya başlayamadan yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir aracın arazide beklediği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hızla olay yerine gitti. Bölgeye giden ekipler bir aracın içerisinde 5 kişinin beklediğini fark etti. Ardından araçta arama yapan ekipler Dedektöri, çengelli çapa, levye, kulaklık, kürek ve 3 kazma ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan M.Ö., E.M., S.G., S.Y. ve B.İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR