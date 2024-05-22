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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis, bir eve düzenlediği baskında 21 litre kaçak alkol ele geçirdi. Baskında sahte alkol, etil alkol ve alkol kitleri bulundu.

Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen polis 21 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Çay ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 13 LT sahte alkol, 8 LT etil alkol ve 13 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayın E.M., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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