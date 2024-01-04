Afyonkarahisar'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 14 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 14 araç sürücüsüne toplamda 951 TL para cezası kesildi.

Denetim Bolvadin- Çay karayolunda yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli yapılan denetimler 3 bölgede yapıldı. Denetimde emniyet kemeri kullanımı ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı denetlendi. 219 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 512 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonrasında kurallara uymayan ve dron ile tespit edilen 14 araç sürücüsüne toplamda 951 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR