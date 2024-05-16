Afyonkarahisar'da Bilişim Sistemleri Üzerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık yapan ve hapis cezasıyla aranan 1 şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.M., isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR