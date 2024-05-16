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Afyonkarahisar'da Bilişim Sistemleri Üzerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık yapan ve hapis cezasıyla aranan 1 şahıs polis operasyonuyla yakalandı. Y.M. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık yapan ve hapis cezasıyla aranan 1 şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.M., isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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