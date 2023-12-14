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Afşin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ambulans ile otomobil çarpıştı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Afşin ilçesi Erçene Mahallesinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine hasta nakli yapan Y.E.C. idaresindeki 46 DG 806 plakalı ambulans, Elbistan ilçesi dönüşü Erçene kavşağı mevkiinde Y.K. yönetimindeki 46 EH 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.K ve yanında bulunan, S.K. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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