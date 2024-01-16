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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Olay, Atatürk Caddesi Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Ergün T. yönetimindeki 06 BHV 530 plakalı otomobil seyir halindeki iken, motor kısmından dumanlar çıkarak alev aldı.

Otomobili durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası aracın motor bölümünde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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