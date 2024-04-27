Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı

Bir polis, görev başındaki diğer polis memurlarına ateş etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.