Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu Demokrasi Okulu yakınlarında Berkay B. idaresindeki 32 ADJ 643 plakalı motosiklet ile Gülsüm D. idaresindeki 34 ZT 5541 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Berkay B. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berkay B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN