Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca Kasten Yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B., isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN