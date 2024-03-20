Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca Kasten Yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B., isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN