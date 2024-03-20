Adapazarı'nda Park Halindeki Araçta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 44 yaşındaki Adem Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kaldırımda park halindeki 34 GMA 800 plakalı araçtan silah sesi duyuldu. Sesi duyarak bölgeye koşan vatandaşlar aracın şoför mahallindeki bir kişinin başından silahla vurulmuş olduğunu gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Adem Y., kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. - SAKARYA