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Adapazarı'nda Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alev topuna dönen hafif ticari araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Şeker Cami Caddesi 813 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TV 612 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı kaplarken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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