Adana'nın 'Ölüm Kavşağı' Mavi Bulvar'da Esnaf Önlem Alıyor

Adana'nın 'Ölüm Kavşağı' Mavi Bulvar'da Esnaf Önlem Alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar, 'ölüm kavşağı' olarak bilinen virajdaki kazalarla gündeme geliyor. Esnaf, yaşanan kazalara karşı dükkanlarında can simidi bulunduruyor ve yetkililere çözüm çağrısında bulunuyor.

Adana'da vatandaşların deyimiyle "ölüm kavşağı" olarak bilinen Mavi Bulvar'daki virajda esnaf, kanala düşen araç içindekileri kurtarmak için dükkanında can simidi bulunduruyor.

Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar, vatandaşların deyimiyle "ölüm kavşağı" haline geldi. Özellikle sulama kanalının yanından geçen noktada neredeyse her hafta bir kaza meydana geliyor. Durumdan rahatsız olan bölge esnafı, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor. Dükkanlarına can simidi asan esnaf, bugüne kadar onlarca kişiyi ölümden kurtardı. Bulvarda esnaf olan Hakkı Örs, sık sık yaşanan kazalara dikkat çekerek yetkililere şu çağrıda bulundu:

"15 günde bir burada kaza meydana geliyor. Bu kazalar dolayısıyla bizi de rahatsız ediyor. Buradan sulama kanalına uçuyorlar. Bizler de can simidi bulundurmak zorundayız. En az 4 kişiyi burada kurtardık. Yetkililere sesleniyoruz, buraya bir çözüm bulsunlar."

Mahalle sakinlerinden Emine Gürgen de kazaların sadece gündüz değil, gece saatlerinde de devam ettiğini belirterek, "Ben buradan 6 yıl önce ev aldım, devamlı kaza oluyor. Bir önlem alınmasını istiyorum. Geceleri dahi sulama kanalına düşüyorlar. Gece sakin olduğu için düştüklerini kimse göremiyor. Ben gördüklerimi hemen ihbar ediyorum. Hemen hemen her hafta kaza oluyor. Dün akşam bile kaza oldu. Araç içinden çıkamayabilir ve ölebilirdi" dedi.

Esnaf ve mahalleli, Mavi Bulvar'da yaşanan kazaların artık rutin hale gelmesinden endişe ederek kalıcı çözümler alınmasını talep ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.