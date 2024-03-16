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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Adana'da polis ekipleri tarafından bir eve ve işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, 1 hassas terazi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince bir eve ve işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Sümer Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu ihbarı aldı. Ekiplerin ev ve iş yerine yaptığı baskında 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, 1 hassas terazi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Z.Y., gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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