Adana'da Üniversite Öğrencisinin Çantasını Kapkaç Yöntemiyle Almak İsteyen Şahıs Tutuklandı

Adana'da bir kişi, evine dönen üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle almak isteyen şahsın, çantasını vermeyen genç kızı yerde sürüklemesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Üniversite öğrencisinin 300 TL'sini gasp eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir kişi, evine dönen üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle almak isteyen şahsın, çantasını vermeyen genç kızı yerde sürüklemesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Üniversite öğrencisinin 300 TL'sini gasp eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi E.N.A. (20) evine gittiği sırada arkasındaki kişi tarafından saldırıya uğradı. Genç kızın çantasını çalmaya çalışan şüpheli, kendisine direnen E.N.A.'yı yere düşürdü ve saçından tutarak sürükledi. Şüpheli şahıs çantanın içerisindeki 300 TL'yi aldıktan sonra metro durağına kaçtı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kolunda ve bacaklarında sıyrıklar oluşan E.N.A. durumu polise bildirdi.

Polis 100'e yakın kamera inceledi, şüpheliyi evinde yakaladı

İhbar üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak ve kimliği tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. 100'e yakın kamera inceleyen polisler, şüphelinin Kemal K. (28) olduğunu belirledi. "Sporda şiddet" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydı bulunan Kemal K., Seyhan ilçesinde saklandığı evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Kaldırımda yürürken, çantalı kadını gördüm. Bir anda aklıma geldi, yaptım" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA